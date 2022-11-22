Edirne'de 2 terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ş.S. ve M.S. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.S'nin FETÖ, M.S'nin terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan dosyalarının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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