Trakya Üniversitesinden "Sıfır Atık Bilgilendirme Eğitimi"

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrencilere "Sıfır Atık Bilgilendirme Eğitimi" verildi.

TÜ Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, TÜ Eczacılık Fakültesinde düzenlenen eğitim programında, doğanın kirlenmesinin mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini, kirliliğin sadece insanlara değil tüm canlılara zarar verdiğinin altını çizdi.

Elipek, ekosistemde su, hava ve atmosferin kendi kendini temizleme kapasitesine sahip olduğuna, fakat aşırı kirlenme nedeniyle taşıma kapasitesi aşıldığı zaman bu temizliğin yapılamadığına işaret etti.

Atıklardan kurtulmak için çöp yakmanın atmosferdeki karbondioksit artımına sebep olduğunu ifade eden Elipek, "Bu küresel ısınmayı ve beraberinde küresel iklim değişikliğini beraberinde getirir. Lastikleri yaktığınız zaman içerisinde bulunan ağır metaller atmosfere karışır. Lastik yaktıktan sonra hortumla söndürmek yer altı sularının da kirlenmesine neden olur. Anız yaktığınız zaman topraktaki organizmaları ortamdan kaldırmış olursunuz. Toprak ihtiyacı olan azotu karşılayamaz." diye konuştu.

Plastiklerin çevreye çok fazla zarar verdiğine değinen Elipek, Amerika'da denize atılan bir plastik şişenin Hint Okyanusu'na kadar gidebildiğini belirtti.

-"1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor"

Elipek, insanların çevreye gelişi güzel attıkları katı atıkların tüm canlılara zarar verdiğine dair örnekleri sıralayarak, şunları kaydetti:

"Denize attığınızda suyun üstünde yüzen maddeleri kuşlar besin zannediyor, yutuyorlar bir süre sonra midesindeki madde nedeniyle beslenemiyor, ölüyor, çevreye attığımınız sakızı kuşlar ekmek sanıyor ve kuşlara zarar veriyor.

Evde kızartma yaptıktan sonra lavabodan dökülen yağlar var ya ? Çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Bir daha geri dönüşümü olmuyor. Birde yoğunluk olarak suyun üstünde kaldığı için suların oksijenlenmesini engelliyor, oksijen yoksa suları temizleyen bakterilerde çalışmadığı için sularda temizlenmiyor."

- "Bir yerde dur demezsek bu gemi batacak"

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ise çevrenin insanlara bir emanet olduğunu, herkesin doğayı koruyup gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarması gerektiğini belirtti.

Çevre kirliliğine bir yerde "dur" demek gerektiğine vurgu yapan Türkyılmaz, "Bu çok kötü, yavaş yavaş sistem bozuluyor. Bir yerde dur demezsek bu gemi batacak ve geleceğimizde batacak en kötüsü." dedi.

Türkyılmaz, çevre bilincinin aslında doğuştan başladığını, çocukların anne ve babasının yere çöp atmadığını gördüğünde, kendisinin de çevreyi kirletmemeyi öğrendiğini söyledi.

Türkyılmaz, üniversite olarak çevre kirliliğini önlemek amacıyla yaptıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

TÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan da dünyadaki tüm atıkların 3'te 1'inin besinlerden oluştuğunu söyledi.

Öğrencilere verilen eğitim farklı sunumlarla devam etti.

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