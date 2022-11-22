Trakya Üniversitesi UNESCO kürsüsünde çalışma ve araştırma grupları kuruldu

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü bünyesinde "Disiplinlerarası Çalışma ve Araştırma Grupları" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında ortak belirlenen tematik alanlar üzerinde bilimsel ve proje temelli araştırmalar yapılmasına olanak sağlanması amacıyla 15 tematik araştırma grubu oluşturuldu.

Akademisyenler, katkı verebileceklerini düşündükleri bir veya birden fazla tematik araştırma grubu içerisinde görev aldı.

UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü Disiplinlerarası Çalışma ve Araştırma Grupları için Balkan Kongre Merkezinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demiröz, grup çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını belirtti.

Araştırma gruplarının internet siteleri geliştirme süreçlerinin sürdüğünü belirterek, "En kısa sürede erişime açılacak platformlar ile tematik araştırma gruplarımıza ve çalışmalarına erişim daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.



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