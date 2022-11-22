EDİRNE (AA) - AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, ilçenin gelişmesine yönelik yatırımlar yapıldığını bildirdi.

İlkdoğmuş, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin sorunlarının çözüldüğünü belirtti.

Yapılan çalışmalara destek veren AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya teşekkür eden İlkdoğmuş, "İpsala Karma Organize Sanayi arazi değişikliği Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygun görülmüş olup, en yakın zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından çalışmalara başlanacaktır. Devlet Hastanemiz ile ilgili çalışmalarda sona gelinmiş olup, çok yakın zamanda Keşan’dan bağımsız İpsala Devlet Hastanemize kavuşmanın gururunu yaşıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

- Dünya Diyabet Günü

İpsala'da, "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkezde düzenlenen programda vatandaşlar diyabet konusunda bilgilendirildi, şeker ölçümleri yapıldı.

Vatandaşlara, düzenli olarak tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yaptırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

- Bayraktar anısına tur düzenlenecek

İpsala'da, 2020 yılında hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Yılmaz Bayraktar anısına tur düzenlenecek.

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) ve İpsala Doğa Sporları Topluluğunca düzenlenecek bisiklet turu "Kask zorunlu, eldiven el, su candır" temasıyla gerçekleştirilecek.

Tur sonunda Bayraktar'ın kabri ziyaret edilecek.



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