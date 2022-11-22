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EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, partisinin ülke problemlerinin çözümüne yönelik etkin politikaları olduğunu bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak sorumlulukların farkında olduklarını, gayret ve özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'yi geleceğe taşımak için çalıştıklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bu hareketi başlatan Erbakan hocamız, birçok kere siyasetten mahrum kılındı ama her seferinde yeniden başladı ve düştüğü yerden ayağa kalkıp koşmaya devam etti. Biz, ondan aldığımız ilhamla Milli Görüş davasını başarıya ulaştıracağımıza inanıyorum. Tüm teşkilatlarımızla aynı şevk, aynı heyecanla çalışacağız. Hem memleketimizi hem tarihi, kültürel, sosyal bağlarımız olan İslam ülkelerini, hem de bölgemizi ve tüm dünyayı bugün içine sürüklendiği problemlerden kurtaracağız. Bu anlayışa, politikalara ve tecrübeye Saadet Partimiz sahiptir."

- Kaymakam Batı'nın köy ziyaretleri

Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, ilçeye bağlı Yolageldi köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köyde incelemede bulunan Kaymakam Batı, yapılan çalışmalarla ilgili köy muhtarından bilgi aldı.

Batı, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

- Hollanda-Türkiye ortak yapımı çocuk oyunu Edirne'de sahnelendi

Hollanda-Türkiye ortak yapımı "Bully Bully" adlı çocuk oyunu, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki seans halinde gösterilen oyunu 1000 çocuk seyretti.

Oyunu, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da izledi.

Gürkan ve Uijterlinde, daha sonra belediyenin çalışmaları ve projeleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.



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