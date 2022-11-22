Edirne Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesi onaylandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesinin 1 milyar 909 milyon liralık 2023 yılı mali bütçesi onaylandı.

Edirne Belediye Meclisi kasım ayı 2. toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında yapıldı.

Tek gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, belediyenin 1 milyar 909 milyon liralık 2023 yılı bütçesi oy birliğiyle onaylandı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 yılı bütçesinin 155 yıllık belediyenin gördüğü en büyük bütçe olduğunu söyledi.

2023 yılı bütçesinde, 2022'ye göre yüzde 69'luk bir artışın söz konusu olduğunu belirten Gürkan, bütçenin enflasyon rakamları ve altyapı çalışmaları nedeniyle artış gösterdiğini ifade etti.

Emeklikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili yedek ödenek hazırlıklarının da yapıldığını dile getiren Gürkan, "Eğer EYT çıkarsa oradan bize doğacak kıdem ve ihbar tazminatlarının, emeklilik fonlarının epey yüksek rakamlara ulaşacağını öngörüyoruz. Kanun çıkmadı ama Edirne Belediyesi'nde 300 civarında arkadaşımızın EYT'den yararlanarak emekli olması söz konusu. Bu da ciddi bir yük getirecek bize." dedi.

Gürkan, İstanbul ve Gaziantep'teki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi.

- 100. yılı anıtı 25 Kasım'da açılacak

Gürkan, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılında görev yapan belediye meclis üyeleri olarak tarihe tanıklık ettiklerini söyledi.

Kurtuluşun 100. yılını simgeleştirmek ve gelecek kuşaklarda bir farkındalık yaratmak için kurtuluşun 100. yılı anıt heykeli yaptırdıklarını hatırlatan Gürkan, "Jürimizin seçmesiyle gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şuanda 100. yıl anıtımızın son montajları yapılıyor. 25 Kasım'da tüm Edirnelileri Hıdırbaba'daki anıtın açılışına davet ediyorum." diye konuştu.

Gürkan, 25 Kasım resepsiyonunun bu yıl Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında düzenleneceğini, resepsiyonda Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e hemşerilik beratını takdim edeceklerini belirtti.

Toplantı sonunda meclisin öğretmen üyeleri Gürkan, Abdullah Yeşen ve Necamettin Attay'a 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.