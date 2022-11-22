Edirne'de jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

Annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklamıştı! Cezası belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine diğer sürücüler tarafından fark edilmelerini sağlayacak, üzerinde yansımalı şeritlerin bulunduğu reflektif yelek dağıttı.

Edirne Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükdöllük köyü yolunda "Trafikte Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" Projesi kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Sürücülere ekipler tarafından 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri ve yolcularının gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek giymelerinin zorunlu hale geldiği yönünde bilgilendirme yaptı.

Motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.

- Sürücüler uygulamadan memnun

Sürücülerden Ulaş Islattı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yelek uygulamasının hayata geçmesinden memnun olduğunu belirtti.

Edirne'de kuryelik yapan Murat Görgüç de araç sürücülerinin motosiklet sürücülerine karşı duyarlılıklarının artması gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.