Trakya Üniversitesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında Edirne'deki pamuk ziraatı konuşuldu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde "Beyaz Altının Trakya Serüveni: Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Edirne'de Pamuk Ziraatı" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Edirne Konferansları serisi devam ediyor.

Edirne'ye ait değerlerin ele alınıp konuşulduğu konferansların sonuncusu Ege Üniversitesi'nden Dr. Okan Ceylan'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Beyaz Altının Trakya Serüveni: Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Edirne'de Pamuk Ziraatı" oldu.

Pamuk ziraatının Edirne'deki tarihsel serüveni hakkında bilgi veren Ceylan, pamuğun, Trakya bölgesinde proje bir ürün olduğunu belirtti.

2. Murat döneminde Edirne'de pamuklu kumaşlar dokunduğunu dile getiren Ceylan, "Osmanlı döneminde Edirne pamuğu bir ölçüde İstanbul'daki basma sanayinin pamuk ihtiyacını karşılamak üzere düşünülmüştür. Bölgedeki Ermeniler bu işte öne çıkmıştı. Ancak, tarihte Edirne'de pamuk ziraatı çok yaygın ve vilayetin ekonomisinde belirleyebilecek bir ürün olmamıştır. Edirne'deki pamuk tohumları daha çok Mısır'dan getirilmiştir. 1863 yılında İstanbul'da düzenlenen Ziraat Sergisinde 92 pamuk numunesinden 3'ü Edirne'ye aitti." ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Ceylan'a bilgi paylaşımı için teşekkür ederek plaket verdi.



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