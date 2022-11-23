Edirne'de 40 litre etil alkol ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilde 40 litre etil alkol ve bir miktar anason yağı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde şüpheli Z.Y.Y'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde 40 litre etil alkol ve bir miktar anason yağı ele geçirildi.

Şüpheliler Z.Y.Y. ve M.Y. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.



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