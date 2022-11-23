Edirne Havsa'da esnaf, dükkanını kaymakamlığın "siftah" parası sürpriziyle açtı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde dükkanlarını açan esnaf, bırakılan "siftah" parası sürprizi ile karşılaştı.

Havsa Kaymakamlığı, ilçenin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçedeki dükkanların önüne içinde 5 lira siftah parası ve "Düşman işgalinden kurtulup en önemli değerimiz olan bağımsızlığımıza ulaştığımız kurtuluş günümüzün 100'üncü yılını kutlamanın en derin heyecanı içindeyiz. Tüm Havsalıların ortak paydası olan kurtuluş günümüz kutlu olsun. Bu vesile ile Havsa Kaymakamlığı olarak bugün sizlere diyoruz ki 'Siftah bizden bereket Allah'tan'" yazılı mesaj bulunan zarf bıraktı.

- Esnaf sürprizle dükkanı açtı

İlçe esnaflarından Yusuf Abay, AA muhabirine, sabah iş yerlerini açtıklarında kaymakamlığın jestiyle karşılaştıklarını söyledi.

Bugün ilçelerinin kurtuluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Abay, "Bugün dükkanımızı açtığımızda bir sürprizle karşılaştık, sağ olsun Kaymakamımızın gönderdiği siftah parası uğurlu geldi. Kurtuluş yıl dönümüz kutlu olsun, tüm esnaflara hayırlı işler dilerim" dedi.

İlker Yazar da sabah dükkana geldiğinde kapının önünde bir zarfla karşılaştığını belirtti.

Zarfın içindeki paranın önemli olmadığını, buradaki düşüncenin çok önem taşıdığını anlatan Yazar, "Düşünmek yeter, ince bir düşünce. Mutlu olduk" dedi.

Bu arada ilçenin kurtuluş kutlamaları da Atatürk Anıtı'nda başladı.

Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı ve Belediye Başkanı Aydın Balkan anıta çelenk sundu. Ardından kutlamalar ilçedeki çok amaçlı salonda devam etti.





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