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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanlarına yönelik bağımlılıkla mücadele eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hakan Yılmaz tarafından verilen eğitimde katılımcılar, uyuşturucu bağımlığının yanı sıra teknoloji bağımlılığı ile mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık eğitimlerinin önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin bağımlılıklardan korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getiren İşçimen, "Günümüzde farkındalığı her geçen gün artan teknoloji bağımlılığı ile madde bağımlılığı gibi negatif durumlardan geleceğimiz evlatlarımızı korumalıyız. Bunun yolu da bilinçlenmeden geçiyor. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak evlatlarımızı ve geleceğimizi her türlü bağımlılıktan uzak tutmak için yapmamız gerekenleri artık biliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kaymakam Kaya'nın köy ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Keramettin köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köyde incelemede bulunan Kaya, yapılan çalışmalarla ilgili muhtardan bilgi aldı.

Kaya, köy sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi.

Kaya'ya ziyaretinde kurum müdürleri de eşlik etti.

- Sağlık Müdürü Yıldırım diş hekimlerini ziyaret etti

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanların "Diş Hekimleri Günü"nü kutladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, merkezde poliklinik ve birimleri tek tek gezen Yıldırım, çalışanlara çiçek takdim etti.

Diş Hekimleri Günü'nü kutlayan Yıldırım, diş hekimlerinin ilgi, sevgi ve özveriyle çalıştıklarını, hasta memnuniyetinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.





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