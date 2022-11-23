Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Jandarma ekiplerince dün 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi İ.A'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen İ.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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