Süloğlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

EDİRNE (AA) - Süloğlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

İlçe meydanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçenin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Türk milletinin, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete her zaman bağlı kalacağını belirten Ormankıran, "Bu gök kubbe var olduğu sürece ezanı susturmayacağımıza, bayrağımızı indirtmeyeceğimize, bu can bu bedende olduğu sürece Cumhuriyetimize bağlı kalacağımıza namus ve şerefimiz üzerine yemin ederim." diye konuştu.

Programda halk oyunları gösterileri sunuldu ve Edirne Belediyesi Bandosu konser verdi.

Törene CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kaymakam Özgür Kaya, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.





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