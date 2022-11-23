Edirne'de öğretmen Fatih Çapkın'ın kenti resmettiği sulu boya resimleri sergilendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kentin mimari ve tarihi eserlerinin yer aldığı resim sergisi açıldı.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatih Çapkın'ın, kentteki tarihi ve kültürel eserlerden ilham alarak sulu boya tekniğiyle çizdiği resimler Devecihan Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başladı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Edirne" temalı güzel bir sergi açıldığını söyledi.

Sergide Edirne'nin güzelliklerinin yansıtıldığını belirten Arpacı, "Sanatın, estetiğin güzel bir izdüşümü olacak bir sergi. Kentin mimari ve sanatsal eserlerinin yer aldığı güzel bir sergi ortaya çıktı. Serginin hayırlı olmasını diliyor, tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Önder Arpacı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sergi, 2 gün boyunca açık kalacak.



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