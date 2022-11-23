Edirne Valisi Kırbıyık öğretmen ve öğrencilerin yaptığı resimlerinden oluşan sergiyi gezdi

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EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oluşturulan resim sergisi açıldı.

Müdürlük binasında bulunan fuaye alanındaki sergiyi Vali H. Kürşat Kırbıyık açtı.

Kırbıyık, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, sergiyi gezerek resimler ile ilgili bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan karakalem ve yağlı boya resimler ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Serginin açılışına öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Sergi gün boyu ziyaret edilebilecek.









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