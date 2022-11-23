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EDİRNE (AA) - Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında Keşan ilçesine gelen Bulgaristan Veliko Tırnova Üniversitesi'nden akademisyenler belediyeyi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, belediyenin yatırımları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Helvacıoğlu, üniversiteler arası işbirliğinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ziyarette, Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Veliko Tırnova Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nden akademisyenler yer aldı.

- Keşan'da kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi

Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir halı sahada düzenlenen turnuvada Keşan Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi takımları karşılaştı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu sporcuları tebrik ederek maçı izledi.

- Nazmiye-Recep İstek Camisi yapı ruhsatı çıktı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Nazmiye-Recep İstek Camisi yapı ruhsatını caminin dernek başkanı Lütfü Açar'a teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, Keşan Nazmiye-Recep İstek Camisi Dernek Başkanı Lütfü Açar ve dernek üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette caminin yapı ruhsatını dernek başkanı Açar'a teslim etti.

Helvacıoğlu, Sarıkız mevkisinde yapılacak camiyle ilgili çalışmaların kısa süre sonra başlayacağını kaydetti.

- İpsala'da "Evde bakım hizmeti" eğitimi veriliyor

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince "Evde Bakım Hizmeti" eğitimi veriliyor.

Merkezden yapılan açıklamada, Dr. Zeynep Eda Şimşek, hemşire Pınar Balcı, ebeler Nurseren Topçular, Sevim Gündüz ve Gülsüm Alak'ın evde sağlık hizmetine kayıtlı aileleri ziyaret ettiği belirtildi.

Eğitimlerin devam edeceği belirtilen açıklamada, "Temel tıbbi müdahalelere ihtiyaç duyup sağlık sorunları nedeniyle ikametinden ayrılamayan vatandaşlarımız 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Hattı üzerinden Evde Sağlık Hizmetleri için başvuruda bulunabilir veya randevu alabilir." denildi.

- İpsala'da OSB toplantısı gerçekleştirildi

İpsala ilçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili toplantı yapıldı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, OSB arazisinin Tarım ve Orman Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devir edilmesinden sonra ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sevgili, Edirne Valisi H. Kürşat Kırıbıyık'ın talimatlarıyla OSB ile ilgili yol haritası çizdiklerini kaydetti.

Toplantıya, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut ve kurum müdürleri katıldı.

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