Edirne'de 200 elektronik sigara ve 230 elektronik sigara likidi ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, jandarma ekiplerince 200 elektronik sigara ve 230 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesinde kaçakçılık şüphelisinin otomobilinde arama yaptı.

Aramada, 200 elektronik sigara ve 230 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaların güçlü ve kararlı şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

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