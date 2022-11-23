24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olan öğretmenliğin gücünü sevgiden aldığını belirtti.

Öğretmenlerin, kendilerine emanet edilen öğrencileri kendi evlatlarından ayırt etmeyerek topluma, vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetiştirdiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Türk milleti olarak çok şanslıyız ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir başöğretmenin ışığında yetişmiş bir neslin evlatlarıyız. Evlatlarımızı güvenle teslim ettiğimiz, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden biran olsun ayrılmayan öğretmenlerimiz, çocuklarımızı hayata hazırlayarak, Türkiye Cumhuriyetini sağlam adımlarla geleceğe taşıyacaklardır.



Türkiye Cumhuriyeti öğretmenlerimizin azmi, emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşündeki meşalesini hiç söndürmeden yoluna devam edecektir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yetiştirilen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumaya ve yaşatmaya devam edecektir."

- Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nun mesajı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu yayımladığı mesajda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak anlayış ve gücü öğretmenlerde bulduğunu dile getiren Helvacıoğlu, "Atatürk, 'Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' diyerek, öğretmenlere verdiği önemi vurgulamıştır. Sevgili öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kıymetli varlığımız olan değerli öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

- AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da mesajında eğitimin ana gövdesi olan öğretmenlerin ülke için çok önemli olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yetiştirdiği her bir Türk gencinin, görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek, ülkesi ve milleti için var gücüyle çalıştığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Devletin sağladığı imkanlarla eğitim kalitesi her geçen gün artmaktadır. Öğretmenler Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde öğrencilerinden ayrı kaldıkları süreçte de evlerinde bile canla başla çalışmış, çocukların eğitimleri için büyük emek vermişlerdir.

Başöğretmen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere büyük fedakarlık, özveri ve sabırla yeni nesilleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

- MHP İl Başkanı Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da öğretmenlerin yarınları inşa ederek kutsal bir vazifeyi yerine getirdiğini belirtti.

Öğretmenlerin, mesleklerinin saygınlığına yaraşır, hak ettikleri yaşam şartlarına ulaşmalarının her zaman öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Tercan, şunları kaydetti:

"Türk öğretmeni, vatanımızın her yöresinde, her türlü imkansızlığa ve zorluğa rağmen idealist bir ruhla hizmet etmekte, devletimizin gülen yüzlerinden birisi olarak tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin yeni ufuklar açmak için gayret göstermektedir.



Başta görevi başında hain saldırılar sonucunda şehit düşen öğretmenlere Allah’tan rahmet diler, hayatta olan tüm öğretmenlerimizin bu özel ve anlam yüklü gününü kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım."

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'in mesajı

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin mesajında, milletin geleceğinin genç nesillerin iyi yetiştirilmesine bağlı olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin gençleri gayret ve fedakarlıklarla yetiştirdiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Toplumun değerleri ile uyuşmayan sistem özlenen genç nesilleri yetiştiremez. Diğer taraftan öğretmenliğin dünyanın en zor, ama en şerefli mesleklerinden biri olduğu unutulmamalıdır. Bunun için önce gerekli yatırımı öğretmenlerimize yaparak onları çok daha vasıflı yetiştirmeliyiz.



Onlar her şeyden önce milletimizin inanç ve kültür değerleri ile daha donanımlı ve üretken olmalıdırlar. Onların hayat şartları, günün şartlarına uygun hale getirilmelidir."

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