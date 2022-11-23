Edirne Valisi Kırbıyık'ın "Öğretmenler Günü" mesajı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kırbıyık, mesajında, öğretmenlerin büyük fedakarlık ve özveriyle geleceğin teminatı olan genç nesillerin yetiştirilmesini sağladığını belirtti.

Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Kırbıyık, öğretmenlerin gençleri geleceğe hazırlayan birer sanatkar olduklarını ifade etti.

Öğretmenlerin gayret ve çabasının bugünü, yarını ve aydınlık bir geleceği inşa etmek olduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Sizler bilimin ışığında kendini sürekli yenileyip, geliştirecek, evlatlarımıza yol göstermeye, ufuk olmaya devam edeceksiniz. Çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmek, ilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek hayata hazırlamak, onları kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven, bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefiniz olmalıdır.

Biliyor ve inanıyorum ki geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz bu hedeflere ulaşmak ve üstlenmiş olduğu bu ulvi görevi layıkıyla yerine getirmek için çok çalışacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Uzun yıllar boyunca büyük fedakarlıkla çalışıp emekli olmuş öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

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