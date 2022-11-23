Keşan'da seyir halindeki vinçte çıkan yangın hasara neden oldu

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde seyir halindeki vinçte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keşan'dan Gelibolu istikametine seyreden vinçte, Korudağ mevkisine geldiği esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracın motorundan çıkan alevleri fark eden sürücü vinci yolun kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Vinçte hasar oluştu.

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