Trakya'da okullarda Öğretmenler Günü heyecanı

EDİRNE (AA) - Trakya'da öğrenciler öğretmenlerinin günlerini kutlamanın heyecanını yaşadı.

Edirne'de Şehit Asım İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, Öğretmenler Günü dolayısıyla önce çiçekçiye daha sonra okullarına geldi.

Okul girişinde aileleriyle öğretmenler gününü kutlayan öğrenciler, çiçek ve hediyeleri öğretmenlerine takdim etti.

Sınıf annesi Alev Kantur, öğretmenini çok seven oğlunun okula çok heyecanla geldiğini söyledi.

Öğretmenlerin hakkını hiçbir zaman ödenemeyeceğini ifade eden Kantur, "Bugün oğlumla öğretmenimize bir hediye bir de çiçek aldık. Onlar bizim için çok değerli, biz anne, babayız ama onlar bizden daha çok anne, baba. Eğitimi, her şeyi çocuklarımız öğretmenlerimizden öğreniyor. Onların hakkını ödeyemeyiz." dedi.

Elif Muslu da öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu, annelerin çocuklarını sadece öğretmenlere emanet ettiğini kaydetti.

Bugün çocuklarla Öğretmenler Günü'nü kutlamak için okula geldiklerini anlatan Muslu, öğretmenlere çocuklarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

- Çiçekçilerin yoğun günü

Öğretmenler Günü dolayısıyla sabah saatlerinde çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Çiçekçilere gelen öğrenci ve veliler öğretmenlere sunulmak için hazırlanan birbirinden güzel çiçek buketleri arasından tercih yaptı.

Edirne Çiçekçiler Derneği Başkanı Erdinç Sabırman, çiçekçilerde Öğretmenler Günü hareketliliği yaşandığını söyledi.

Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin özel günlerinde unutulmadığını belirten Sabırman, "Öğrenciler bugünlerde hep heyecanlı oluyor. Öğretmenlerine sevgilerini göstermek isteyen çocuklarımız onlara çiçek ve hediye alıyorlar. Buket tarzı olan çiçekler, orkideler ve tek karanfiller daha çok tercih ediliyor. Bugün olan hareketlilik esnaf için de bir can suyu oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde de öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini hediyeleriyle karşıladı.

Sabahın erken saatlerinde çiçek ve çeşitli hediyelerini alan öğrenciler, aileleriyle okullarına gitti.

Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenlerine çiçek, yazdıkları mektupları ve yaptıkları resimleri hediye etti.

Tekirdağ'da da okullarda heyecan, çiçekçilerde iş yoğunluğu yaşandı.

Bu arada Edirne'de İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Kırklareli'nde İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Tekirdağ'da İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenlerde anıta çelenk sundu, meslektaşlarının gününü kutladı.



Tekirdağ'da Atatürk Anıtı'ndaki tören sonrası Çiftlikönü Mahallesi'ndeki Öğretmenler Anıtı'na da çelenk sunuldu.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.