Halk oyunları öğrenen öğretmenler, meslektaşlarının karşısına çıktı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de geçen yıl açılan halk oyunları kursunu başarıyla tamamlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında ilk gösterilerini meslektaşlarına sunmanın heyecanını yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Eğitim Vizyonu" projeleri çerçevesinde oluşturulan Edirne Öğretmen Akademileri kapsamında öğretmenlere yönelik açılan halk oyunları kursunu 24 öğretmen tamamladı.

Öğretmenler, bir yıl boyunca haftada bir gün bir araya gelerek çalışma yaptı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Müdür Yardımcısı ve halk oyunları eğitmeni Gürkan Güzelharcan tarafından verilen kursu başarıyla tamamlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı salonunda düzenlenen programda sahne aldı.

Programı Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve öğretmenler izledi.

Gösteri öncesi hazırlıklarını tamamlayan öğretmenler, figürlerin son provasını kuliste yaptı.

- Bir yıl boyunca "İzmir yöresi" çalıştılar

Güzelharcan, AA muhabirine, geçen yıl başladıkları kursta, Edirne'nin çeşitli okullarında görev yapan öğretmenlerin bir araya gelmesiyle oluşturdukları toplulukla bir yıl boyunca İzmir yöresi halk oyunları çalıştıklarını söyledi.

Bu oyunları öğretmen arkadaşlarına sergileyerek onları mutlu etmeye çalışacaklarını belirten Güzelharcan, "Yaklaşık 30 yıldır halk oyunları eğitmenliği yapıyorum. Kariyerimde birçok öğrenci yetiştirdim ancak öğretmen arkadaşlarımla halk oyunları çalışmak ayrı bir keyif ve mutluluk verdi. Ümit ediyorum ki öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerine bunları aktararak çocuklarımıza halk oyunlarını sevdirmeye çalışacaklar." dedi.

Edirne Ticaret Borsası İlkokulu Müdürü Azize Turan da bir yıllık emeklerini 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sergilemekten memnun olduklarını belirtti.

Çalışmalara tüm öğretmen arkadaşlarının özveriyle ve istekli bir şekilde katıldığını dile getiren Turan, "Çok büyük zevk aldık. Başta Gürkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Valimiz Hüseyin Kürşat Kırbıyık'a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Önder Arpacı'ya ve bizden desteklerini esirgemeyen kamu kurum ve kuruluşlarımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ekibin, kursu başarıyla tamamlayan tek erkek üyesi, Gazi İlkokulu sınıf öğretmeni Şahin Dutlu da öğrendiklerinin öğretmen arkadaşlarına gösterecek bir platform oluştuğunu, meslektaşlarına öğrendiklerini sergilemekten çok mutlu olacaklarını ifade etti.

Konser sonrası sahneye çıkan öğretmenler, İzmir yöresi oyunlarıyla meslektaşlarından alkış aldı.

Program sonunda öğretmenleri tebrik eden Vali Kırbıyık, konser ve halk oyunları gösterisini izlemekten büyük keyif aldığını söyledi.

Öğretmenlere büyük bir teşekkür etmeleri gerektiğini belirten Kırbıyık, "Bir nesli ellerinizde şekillendiriyorsunuz. Çok önemli bir eğitim öğretim faaliyetini büyük bir fedakarlıkla yürütüyorsunuz. Ondan kalan zamanda hocalarımız sağ olsunlar gerek müzikte gerek halk oyunlarında çok güzel ve özenli bir program hazırlamışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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