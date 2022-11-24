Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Bu il ve ilçeler fay hattı üzerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nın Meydan Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 314 gram esrar, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.