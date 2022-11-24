TBMM KEFEK Başkanı Aksal'ın Öğretmenler Günü mesajı

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, özveri ve gayretle görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı.

Geleceğin huzurlu, güvenli, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin inşasında rol alacak nesillerin öğretmenlerin eseri olacağını belirten Aksal, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, gönül, fedakarlık ve milli şuur meselesi olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin kutsal bir görev yaptığını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Eğitim dünyasının özverili neferleri olan öğretmenlerimiz, yarınlarımızın mimarı olacak gençlerimizin, geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızın hayat yoluna ışık tutan kılavuzlardır. Öğretmenler Günü'nü bu bilinç ve düşüncelerle büyük bir sevgi ve minnet içerisinde kutlamaktayız.

24 Kasım 1928 yılında 'Millet Mekteplerinin Başöğretmenliği' unvanını kabul eden ve bu tarihten itibaren 'Başöğretmen' olarak kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyor, Dünyanın en kutsal vazifeleri arasında yer alan öğretmenlik mesleğini icra eden çok değerli öğretmenlerimizin ve bütün eğitimci arkadaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

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