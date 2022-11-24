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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine yönelik Lisansüstü Öğrenci Çalıştayı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, lisansüstü programlarında kalitenin ve verimin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necdet Süt, lisansüstü öğrencilere enstitü hakkında bilgi verdi. Enstitünün güncellenen internet sayfasını tanıtan Süt, eğitim sürecinde öğrencilerin dikkat etmesi gereken konulara da değindi.

Müdür yardımcısı Doç. Dr. Gülben Sayılan Özgün ise tez yazım kuralları hakkında bilgiler vererek, bu konuda öğrencilerin karşılaştıkları sorunları ve önerilerini dinledi.

Tez çalışmalarını sürdüren öğrenciler de çalıştayda tezlerini geliştirecek öneriler sundu.

- Öğretmenlere "100. Yıl Hatıra Pulu" hediye edildi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere 100. Yıl Hatıra Pulu hediye etti.

Helvacıoğlu, ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi.

Helvacıoğlu, okul ziyaretinde yaptığı konuşmada, geleceği inşa eden gençlerin öğretmenlerin eseri olduğunu söyledi.

Küçük zihinleri şekillendirmenin kocaman bir yürek gerektirdiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Yüreği ile fikirleri ile bu yola baş koymuş geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştiren başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.

Helvacıoğlu, ziyaretlerde günün anısına öğretmenlere 100. Yıl Hatıra Pulu hediye etti.

- Sanayi Sitesi Yöneticileri, Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

Keşan Küçük Sanayi Sitesi Yöneticileri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sanayi sitesi yöneticileri asfalt çalışması dolayısıyla Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hakan başkanımızla birlikte yol için gerekli olan bitümü sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'a, Edirne Valimiz Kürşat Kırbıyık'a, Keşan Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz'a, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Karayolları Keşan Şefliğimize, siyasi parti yöneticilerimize Keşan halkımız ve sanayi esnafımız adına şükranlarımızı sunuyoruz."

Ziyarette, Keşan Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hakan Gürel ve sanayi sitesi yöneticileri yer aldı.

- İpsala'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

İpsala ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, İpsala'da şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesiyle ilgili konular ele alındı.

Toplantıya, Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Cumhuriyet Savcısı Yasin Özsoy, Hakim Seyhan Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sinan Turhan ve kurum müdürleri katıldı.

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