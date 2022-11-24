Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri İ.K'nın Meydan Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 313 gram esrar, av tüfeği ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

- Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Edirne'de hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.K'nin kullandığı araç, geri manevra yaptığı sırada F.S'ye çarptı.

Kazada yaralanan F.S, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü ilçesinde park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, S.Ç'nin Habib Hoca Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

- Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Edirne'de motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K'nın kullandığı motosiklet Sabuni Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan H.K, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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