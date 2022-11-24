Matrah güncellemesinin otomobil piyasasını hareketlendirmesi bekleniyor

EDİRNE (AA) - Otomobilde ÖTV matrah limiti arttırılması kararının otomobil piyasasını hareketlendirmesi bekleniyor.

Edirne'de oto galericilik yapan Mustafa Nas, AA muhabirine, düzenlemeyle bazı araçların fiyatlarında değişiklik olacağını söyledi.

İndirimin yüzde 10-15 yönünde olacağı beklentisi bulunduğunu ifade eden Nas, "Bu da bizim ikinci el piyasamızı canlandırır. Çünkü araçlar hak etmediği değerde satılıyor. Biz bir düşüş bekliyoruz. Bu da bizim işimize gelir." dedi.

Kendilerinin de fiyat indirimine gideceklerini ifade eden Nas, şunları kaydetti:

"Bu konuda biz elimizde olan bazı araçların fiyatlarında indirim yapacağız. Belki zarar edeceğiz ama yeni alacağımız araçlarda da kesinlikle biz de uygun alıp uygun verme imkanı elimize geçecek. Otomobil piyasasında kesinlikle bir hareketlenme olur. Özellikle 2023'te matrahtan yararlanan araçların hem sıfırında hem de ikinci elinde bir hareketlenme olur. Matrah düzenlemesinden yararlanacak araçlar yerli üretimde olan markalarda gerçekleşir. Onun dışında Avrupa'da üretilen araçların fiyatlarında pek bir değişiklik olmaz."

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde oto galericilik yapan Serkan Sevil de düzenlemenin faydalı olacağına inandığını söyledi.

Düzenlemeyle ikinci el araba piyasasında hareketlilik yaşanmasını beklediklerini belirten Sevil, "Matrah düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bu düzenlemenin ikinci el piyasasında bir hareketlilik getireceğine inanıyorum. Bir ay içerisinde güzel bir hareketlilik olmasını bekliyoruz." dedi.

Araç almayı düşünen kent sakinlerinden Mutlu Ünlü de matrah güncellemesini bir süredir beklediklerini dile getirdi.

Otomobil bayilerini gezdiğini anlatan Ünlü, "Vatandaşa ne kadar yansır, ne kadar yansımaz, fiyatlar ne kadar düşer araştırıyoruz. Bu konuda umudumuz var açıkçası. Bütçemize uyarsa güzel bir araç sahibi olmak isteriz. İkinci el almak yerine sıfır bir araç herkes almak ister. Umarım fiyatlara yansır, güzel bir indirim bekliyoruz. Yetkililerle görüşmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

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