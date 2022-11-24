Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

İlk tören İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Kutlama daha sonra Halk Eğitim Merkezinde devam etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, öğretmenlerin gelecek nesillerin yetişmesindeki önemine vurgu yaptı.

Öğretmenlerin geleceği inşa ettiğini ifade eden Kırbıyık şunları kaydetti:



"Öğretmenlik, çok önemli bir sorumluluk, çok önemli bir yük, çok önemli bir vazifedir. Fatih Sultan Mehmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi devlet adamları yetiştiriyorsunuz. Aziz Sancar gibi bilim adamları yetiştiriyorsunuz. Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi kahramanları yetiştiriyorsunuz. Yarınlarımız olan çocuklarımızı, milli değerlerimiz, temel insani değerler doğrultusunda var güçleriyle çalışan tüm öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum."

Arpacı da öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli mesleği olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kırbıyık, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Arpacı tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Mesleğe yeni başlayanlar yemin etti, emekli olan öğretmenlere de plaketleri verildi.

Kutlama Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan programla devam etti.



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