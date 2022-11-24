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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de basın toplantısı düzenledi:

AA

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de basın toplantısı düzenledi:

EDİRNE (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Miçotakis Amerika'yı bırak, Türkiye'yle dost olmak senin hayrınadır." dedi.

Çeşitli ziyaretler için Edirne'ye gelen Sarıgül, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Toplantıya beyaz önlük giyerek katılan Sarıgül, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenleri saygı ve rahmetle andığını belirterek, "Bize bilimi, barışı, bütün canlıları sevmeyi, doğayı korumayı öğreten, bize yol gösteren, bizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize minnet borçluyuz." diye konuştu.

Sarıgül, TDP'nin iddialı bir parti olduğunu, sırasıyla gölge bakanlarını açıkladıklarını, iktidarlarında TDP Genel Başkan Yardımcısı Şefika Keskin'in, Milli Eğitim Bakanı olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin en önemli meselelerinden birinin eğitim olduğunu vurgulayan Sarıgül, "İnsanlığın geleceğini, yapay zeka, robot, nanoteknolojideki gelişmelerin belirleyeceği bir çağda yaşıyoruz. Bizim neslin hedefi, yaşadığımız çağa uyum sağlamaktı, geleceği öngörmekti. Artık bunlar yeterli değil. Geleceği planlamak gerekiyor. Bu şartlara uygun bir eğitimi çocuklarımıza vermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, bir gazetecinin, Türkiye ve Yunanistan ilişkileriyle ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Miçotakis'in babası Yunanistan'da darbe olduğu zaman geldi, Türkiye'ye sığındı. Biz Miçotakis'e gerekli cevabı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Parlamentosu önünde genel sekreterimizle birlikte onurla ve gururla, korkmadan, çekinmeden verdik. Türk bayrağını açarak Miçotakis'e dedik ki, 'Miçotakis, Amerika'ya güvenme Türkiye ile dost olmaya çalış. Biz sana barış elimizi uzatıyoruz, sen bize yumruğunu sıkıyorsun'. Miçotakis şunu bil ki, ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Miçotakis Amerika'yı bırak, Türkiye'yle dost olmak senin hayrınadır. Miçotakis şunu bilsin ki 100 sene önce İzmir'de atalarına, dedelerine gerekli mesajı verdik. 100 sene öncesine baksın. Miçotakis akıllı olsun, Türk insanının sabrını taşırmasın."

- Af talebini yineledi

Mustafa Sarıgül, daha sonra Edirne Açık Cezaevi önünde, mahkumlar için yaptığı genel af talebini yineledi.

Parti olarak 9 Nisan'da genel af çağrısında bulunduklarını anımsatan Sarıgül, "Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için af çağrısı yapmaya devam ediyoruz. Af çağrımız kesinlikle siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. 325 bin kader mahkumu, böylesine bir kardeşlik hukuku affını beklemekte, toplumsal barış affını beklemekte. Bütün siyasi partileri, kardeşlik hukuku affına destek vermeye davet ediyorum. Anneler için, babalar için, kardeşler için affet Türkiye'm." sözlerini sarf etti.

Sarıgül, Saraçlar Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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