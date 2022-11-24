Edirne'de liseliler, yazılarla kirletilen emekli çifte ait binanın duvarlarını boyadı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir lisenin öğrencileri, okullarının yakınlarında duvarları yazılarla kirletilmiş emekli öğretmen çiftin evini boyadı.

Havsa ilçesindeki Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, coğrafya öğretmeleri Süleyman Ekiz'le birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekli öğretmenlere ait binanın duvarlarını boyamak istedi.

Esnafın desteğini alan öğrenciler, öğretmenleri Ekiz'in eşliğinde bina çevresinde temizlik yaptı.

Duvar yazılarıyla kirletilen binanın duvarlarını boyayan öğrenciler, emekli öğretmen çifte güzel bir Öğretmenler Günü hediyesi verdi.

Ekiz, iş birliği yaparak anlamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin güzel bir sürpriz yaptığını aktaran Ekiz, "Yazılarla kirletilen duvarlar güzel bir dayanışmayla temizlendi. Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Emekli öğretmen çifte güzel bir sürpriz oldu. Onlara anlamlı bir Öğretmenler Günü hediyesi verdik. Destek olan esnafa da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.









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