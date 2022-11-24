Edirne Valisi Kırbıyık, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırbıyık, mesajında 1. Dünya Savaşı sonrasında yurdun dört bir yanının işgale uğradığını belirtti.

İşgaller karşısında, tarih sahnesinde yer aldığı günden bu yana hürriyetinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Türk milletinin "Ya İstiklal Ya Ölüm" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş mücadelesini başlattığını ifade eden Kırbıyık, "Dünya tarihinin gördüğü en çetin mücadelede gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bu vatanın her bir ferdi canıyla, kanıyla vatan savunmasına katılır. 30 Ağustos büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'yla bu aziz millet, bu toprakların ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan eder." ifadelerini kullandı.

Kazanılan şanlı zaferlerin ardından 25 Kasım'da Edirne'nin özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bir asır önce binlerce yıldır bu topraklarda var olduğumuzu ve var olmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ve ispat ettik. Bizler çok iyi biliyoruz ki bu topraklar üzerinde var olmanın bedeli zordur. Bu şehrin kahraman evlatları bu bedeli kanıyla, canıyla ödemiştir. Bugün de gerektiğinde aynı fedakarlıkları yapmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.



Çok zor şartlarda kazanılan bu vatanı, bu toprakları canımızdan öte sevmek, korumak ve geleceğe taşımak her birimizin en önemli yükümlülüğüdür. Şanlı tarihimizden aldığımız şuur ve inançla birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden şehrimizi, ülkemizi ileriye taşımak için çok çalışacağız. Elele vererek, hep birlikte, millet olma vasfımızla çok çalışacağız. Vatanımız için, milletimiz için sonsuz bir inançla ve azimle al bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Başta Cumhuriyet'in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kutsal vatan toprağının her bir karışı için göğsünü siper eden tüm şehitleri rahmet ve gazileri minnetle andığını belirten Vali Kırbıyık, tüm Edirnelilerin kurtuluş gününü kutladığını kaydetti.

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