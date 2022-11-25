Edirne Valisi Kırbıyık, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kırbıyık, ziyarette AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA'nın özellikle kentin tanıtımına verdiği değerin çok kıymetli olduğunu ifade eden Kırbıyık, AA çalışanlarına tebriklerini iletti, başarı diledi.

Baran da Vali Kırbıyık'a ziyaret anısına AA'nın Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutan belge niteliğindeki "100 Yıllık" kitabı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan birliklerine yönelik Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliğinde hazırlanan "Mehmetçik: Zaferin Askerleri" projesinin kitabını hediye etti.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de yer aldı.

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