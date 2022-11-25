Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Çetin'den israfın önlenmesi çağrısı:

EDİRNE (AA) - Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Yardımcısı şef Hüseyin Çetin, tüm dünyada yaşanan yiyecek israfının önlenmesi çağrısında bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı tarafından Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde "Her Yönüyle Aşçılık" başlıklı seminer düzenlendi.

TAFED Başkan Yardımcısı şef Çetin, seminerde yaptığı konuşmada, dünyada büyük bir yiyecek israfı olduğunu söyledi.

Ülkelerin israfın önüne geçmek için çeşitli projeler ortaya koyduğunu belirten Çetin, "Bir şey yaparken israf etmeyin. Domatesin kabuğunu bile kaynatıp sos yapın. Ispanağın kökünden çorba yapın, yaprağından zeytinyağlı yapın, bir şey yapın ama atmayın." dedi.

Uzak Doğu'da israfın önlenmesi için ikinci el yiyecek pazarlarının kurulduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"İkinci el yemek satıyorlar. Tezgahlarda kalmış, son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler lokantalar tarafından alınıp dezenfekte edilip, pişirilip, kullanılıyor. Amerika ve İngiltere'de 100 Mil Restoranları kuruldu. 100 Mil içerisinde hangi ürün varsa restoranlar o ürünlerden yemek yapıyor, ithal başka bir ürün kullanmıyor. Domates varsa domates, somon varsa somon... Bizim sadece Avrupa'dan örnek almamız gereken konu şu; israfta Müslüman ülkeler ilk sırada, biz, bizim arkamızdan Orta Avrupa, Avrupa ve Uzak Doğu geliyor. "

İsraf konusunda dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Çetin, "İsrafın önlenmesiyle ilgili federasyon olarak devletle görüşüyoruz, bazı projeler başladı. Restoranlarda açık büfe ve serpme kahvaltı kalkacak. Sektörde çöp bidonuna 'dilsiz' diyorlar, yenilmeyen gıdalar 'dilsiz'e atılıyor. Çünkü o bir şey konuşamıyor, görmüyor atılanları. Sizler mesleğe başlayınca böyle yapmayın." diye konuştu.

Şefler Rafet İnce ve Rüzgar Sünbül aşçılık konusundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Seminerin sonunda şefler üniversite öğrencilerinin sorularını cevapladı.

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