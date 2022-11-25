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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de metruk ahşap bina yandı

AA

Edirne'de metruk ahşap bina yandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de ahşap binada çıkan yangın söndürüldü.

Babademirtaş Mahallesi Sebil Sokak'ta metruk ahşap binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangında binanın çatısı ve duvarları yola devrildi.

Belediye ekipleri sokakta temizlik çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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