Edirne'de metruk ahşap bina yandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de ahşap binada çıkan yangın söndürüldü.

Babademirtaş Mahallesi Sebil Sokak'ta metruk ahşap binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangında binanın çatısı ve duvarları yola devrildi.



Belediye ekipleri sokakta temizlik çalışması yaptı.



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