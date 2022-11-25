Milli tekvandocu Atakan Gorça, Balkan Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de babasının teşvikiyle başladığı tekvandoda başarılar elde ederek milli takıma yükselen Atakan Gorça, aralık ayında Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.



Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tekvando Takımı sporcusu 17 yaşındaki Atakan Gorça, tekvandoya 8 yaşında babasının yönlendirmesiyle başladı.

Antrenörü Metin Eşme'nin destekleriyle tekvando branşında ilerleyen Atakan, gayretli çalışmalarının karşılığını ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kazandığı madalyalarla aldı.





- "Olimpiyatlarda madalya kazanmayı amaçlıyorum"





Milli sporcu Atakan Gorça, AA muhabirine, tekvandoyu çok sevdiğini söyledi.

Sporun kendisi için yaşam tarzı haline geldiğini belirten genç tekvandocu, "Dokuz yıldır bu sporu yapıyorum. Küçük yaşlarda uyum sağlamakta biraz zorlandım ama sonra severek tekvando yaptım. Sporun hem sağlığıma hem de eğitim hayatıma katkısı oluyor. Milli sporcu olduğum için özel kontenjanlardan yararlanabiliyorum. Spor öz güvenimi artırdı." diye konuştu.

Atakan Gorça, 3-4 Aralık'ta Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Tekvando Şampiyonası'na yoğun antrenman temposuyla hazırlandığını ve büyük hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

Ailesinin ve antrenörünün emeklerini boşa çıkarmamak için çalıştığını anlatan Atakan, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar tekvando yapmak istiyorum. Balkan Şampiyonası'nda milli formayı giyeceğim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. 68 kiloda tatamiye çıkacağım. Bugüne kadar bir kez Türkiye ikincisi ve bir kez Türkiye üçüncüsü oldum. Uluslararası organizasyonda ikinci oldum. 20'den fazla madalya kazandım. 3-4 Aralık'ta gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'nda birinci olmak, Türk bayrağını zirvede göstermek istiyorum. Hem Edirne'yi hem Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum. İleride Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde edip, olimpiyatlarda madalya kazanmayı amaçlıyorum."





- "Sağlıklı olduğunda hiç antrenman kaçırmaz"





Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tekvando Branş Sorumlusu Antrenör Metin Eşme ise Atakan Gorça'nın gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Yaşadığı sakatlıklardan hızlı bir şekilde kurtulan Atakan'ın başarılı bir kariyeri olduğunu anlatan Eşme, "Atakan sağlıklı olduğunda hiç antrenman kaçırmaz. Antrenman olmadığında kendi özel çalışmalarını yapar. Kilosuna çok dikkat eder. Bir sporcuda olması gereken özellikleri taşıyor." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.