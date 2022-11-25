Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AA

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Kadın Kolları başkanlıklarınca, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, Anayasa'da, TCK'da yapılan değişiklikler ve 6284 sayılı Kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldığını söyledi.

İyi hal ve tutuklama şartlarının yeniden düzenlendiğini belirten İnce, "Kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdık. Nikahlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. TCK'da yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda iyi hal uygulamasını kaldırdık ve kadına şiddeti katalog suç kapsamına aldık. Artık takım elbise giyen, kravat takanlar takdir indirimi gerekçesinden faydalanamıyor." diye konuştu.

İnce, 2013 yılında kurulan Şiddet İzleme Merkezleri aracılığıyla 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldığını dile getirdi.

Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES (Kadın Acil Destek) Mobil Uygulaması'nın hayata geçirildiğini belirten İnce, şunları kaydetti:

"KADES uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin 7 gün 24 saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına Elektronik Kelepçe Uygulaması'nı 2015'te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik. 2011'de ise iş yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing) Genelgesi'ni düzenledik ve mobbingi suç kapsamına aldık. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Açıklamaya İl Başkanı Belgin İba ve kadın kolları üyeleri de katıldı.

- Kırklareli

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen, parti binasında yaptığı açıklamada, 5,5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın hareketi olduklarını söyledi.

AK Parti Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduklarını ifade eden Büyükyeğen, "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok." ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Alper Çiler de katıldı.

- Tekirdağ

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere de Hasan Ali Yücel Meydanı'nda yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, bu konudaki kararlılıklarını bir daha vurgulamak, hükümet tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak istediklerini söyledi.

Kadına şiddetin "insanlığa ihanet" olduğunu vurgulayan Köşdere, "Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meşhur tava ciğerinde tarifeye uymayan esnafa "kapatma" cezası gelebilir
YEREL HABERLER Meşhur tava ciğerinde tarifeye uymayan esnafa ...
(Görüntülü)EDİRNE&#039;DE CİĞERE TARİFESİZ ZAM YAPAN ESNAFA &#039;KAPAMA&#039; UYARISI
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE'DE CİĞERE TARİFESİZ ZAM YAPAN ...
Edirne'de ciğere tarifesiz zam yapan esnafa 'kapama' uyarısı
YEREL HABERLER Edirne'de ciğere tarifesiz zam yapan esnafa 'kapama' ...
Milli tekvandocu Atakan Gorça, Balkan Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor
YEREL HABERLER Milli tekvandocu Atakan Gorça, Balkan Şampiyonası'nda ...
Edirne'de metruk ahşap bina yandı
YEREL HABERLER Edirne'de metruk ahşap bina yandı
Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Çetin'den israfın önlenmesi çağrısı:
YEREL HABERLER Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı ...
Edirne Valisi Kırbıyık, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ...
(Görüntülü)MUSTAFA SARIGÜL EY MİÇOTAKİS, AMERİKA&#039;DAN DOST OLMAZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MUSTAFA SARIGÜL EY MİÇOTAKİS, ...
Edirne Valisi Kırbıyık, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, kentin kurtuluşunun 100. yıl ...
Edirne'de liseliler, yazılarla kirletilen emekli çifte ait binanın duvarlarını boyadı
YEREL HABERLER Edirne'de liseliler, yazılarla kirletilen emekli ...
Mustafa Sarıgül: Ey Miçotakis, Amerika'dan dost olmaz
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: Ey Miçotakis, Amerika'dan dost olmaz
Üniversitelilerin yetiştirdiği kabaklarla hazırlanan tatlılar öğretmenlere ikram edildi
YEREL HABERLER Üniversitelilerin yetiştirdiği kabaklarla hazırlanan ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de basın toplantısı düzenledi:
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de basın toplantısı ...
25 Kasım Edirne'nin kurtuluşu mesajları
YEREL HABERLER 25 Kasım Edirne'nin kurtuluşu mesajları
Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama (2)
YEREL HABERLER Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine ...
(Görüntülü)EDİRNE&#039;DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ...
Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Matrah güncellemesinin otomobil piyasasını hareketlendirmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Matrah güncellemesinin otomobil piyasasını ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.