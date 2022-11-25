EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Kadın Kolları başkanlıklarınca, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, Anayasa'da, TCK'da yapılan değişiklikler ve 6284 sayılı Kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldığını söyledi.

İyi hal ve tutuklama şartlarının yeniden düzenlendiğini belirten İnce, "Kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdık. Nikahlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. TCK'da yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda iyi hal uygulamasını kaldırdık ve kadına şiddeti katalog suç kapsamına aldık. Artık takım elbise giyen, kravat takanlar takdir indirimi gerekçesinden faydalanamıyor." diye konuştu.

İnce, 2013 yılında kurulan Şiddet İzleme Merkezleri aracılığıyla 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldığını dile getirdi.

Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES (Kadın Acil Destek) Mobil Uygulaması'nın hayata geçirildiğini belirten İnce, şunları kaydetti:

"KADES uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin 7 gün 24 saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına Elektronik Kelepçe Uygulaması'nı 2015'te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik. 2011'de ise iş yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing) Genelgesi'ni düzenledik ve mobbingi suç kapsamına aldık. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Açıklamaya İl Başkanı Belgin İba ve kadın kolları üyeleri de katıldı.

- Kırklareli

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen, parti binasında yaptığı açıklamada, 5,5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın hareketi olduklarını söyledi.

AK Parti Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduklarını ifade eden Büyükyeğen, "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Alper Çiler de katıldı.

- Tekirdağ

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere de Hasan Ali Yücel Meydanı'nda yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, bu konudaki kararlılıklarını bir daha vurgulamak, hükümet tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak istediklerini söyledi.



Kadına şiddetin "insanlığa ihanet" olduğunu vurgulayan Köşdere, "Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz." dedi.





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