Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu anıta çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden törende öğrenciler, kurtuluş gününü temsil eden gösteriler sundu. Öğrenciler, gösterinin ardından Kırbıyık'a Türk bayrağı verdi.



Belediye Başkanı Gürkan, yaptığı konuşmada Edirne'nin kurtuluş gününü onur ve gururla kutladıklarını söyledi.

Edirne'nin coğrafi konumu, çevresel faktörler ve siyasi bir merkez olması nedeniyle hep göz önünde olan şehir olduğunu belirten Gürkan, "Edirneliler bütün tarihleri boyunca adeta kalkan görevi görmüş, Türk yurdunu savunmak için her an hazır, güçlü ve uyanık olmuşlardır." dedi.

Gürkan, komşu devletlerle iyi ilişkiler sürdürürken diğer yandan milli sınırların en iyi şekilde korunması gerektiğini ifade etti.

Milli sınırların Misak-ı Milli ile çizildiğini ve bedelinin kanla ödendiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:



"Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin onurudur, gururudur. Tıpkı bundan 100 yıl önceki Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi biz asker bir milletiz. Erkeğimizle kadınımızla çocuğumuzla bu milletin her bir ferdi Mehmetçik'tir, bir Mustafa Kemal'dir. Bu millet bütün tarihi boyunca içeride ve dışarıda hainlere karşı her zaman görevini yapmış, bayrağını, dinini ve vatanını korumuştur."

Törende, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Daha sonra öğrenciler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kent esnafı ile kamu kurumları ve belediyenin araçları tören geçişi yaptı.

Tören geçişinde esnaf tarafından vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Törenler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 161'inci Filo Komutanlığının "gündüz kartal gece yarasa" olarak adlandırılan F-16 jetleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri uçuşu ilgiyle izlendi.

Kutlamalara, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

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