Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,853 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,537 6,853 Ayçiçeği Kg 10,075 13,000 Süpürge Teli Kg 25,000 25,000

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