Edirne'de bir evde 300 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde 300 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüpheli N.E'nin evinde, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Aramada 300 gram esrar, 2 tabanca ve tabancalara ait 24 fişek ele geçirildi.

Şüpheli N.E. gözaltına alındı.

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