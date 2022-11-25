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Edirne'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konferansı yapıldı

AA

Edirne'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konferansı yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konferansı düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esra Mıhlayanlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında TÜ Devlet Konservatuvarında gerçekleştirilen konferansta, kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Şiddetin tüm toplumu olumsuz etkilediğini belirten Mıhlayanlar, "Dünya Sağlık Örgütüne göre, her üç kadından biri yaşamları boyunca yakın bir eş tarafından fiziksel, cinsel veya eş olmayanlardan cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Bu oran son 10 yılda değişmemekte ve aynı kalmaktadır." dedi.

- "Kadına yönelik şiddet salgın döneminde arttı"

TÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu da dünya genelinde kadına yönelik şiddetin arttığını dile getirdi.

Bacıoğlu, fiziksel şiddetin yanı sıra cinsel, psikolojik, ekonomik ve teknolojinin gelişmesiyle dijital şiddetin çok konuşulan konular arasında olduğunu ifade etti.

Yakın partner şiddetinin dünya genelinde en çok rastlanan şiddet türlerinden olduğunu anlatan Bacıoğlu, kadına yönelik şiddetin salgın döneminde arttığını kaydetti.

- 6284 sayılı kanun hakkında bilgi verdi

Edirne Barosu avukatı ve uzlaştırmacı Ayşenur Çalışkanlar Aşılıoğlu ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili bilgi verdi.

6284 sayılı kanunun büyük mücadeleler sonucu elde edildiğine dikkati çeken Aşılıoğlu, "Bu kanun hem kadınları hem çocukları, aile bireylerini hem de ısrarlı takip mağdurlarını koruyan bir kanun. Kanunda hem önleyici hem de koruyucu tedbirler bulunmaktadır." dedi.

Aşılıoğlu, şiddete uğrayan kadının en yakın kolluk birimi, Cumhuriyet savcısı veya aile mahkemesine yazılı başvuruda bulunması gerektiğine işaret etti.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi aktaran Aşılıoğlu, kadınların telefonunda bu uygulamanın olması gerektiğinin altını çizdi.

Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü ve sosyal araştırmacı Nihan Ertan ile Dr. Öğr. Üyesi Andaç Şahin Mesut da konuşma yaptı.

Etkinlik kapsamında, TÜ Plastik Sanatlar Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Kerem İşcanoğlu ve öğrenciler, kadına şiddetin önlenmesine yönelik çizim performansı sergiledi.

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