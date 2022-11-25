Türk ve Bulgar kadın futbol takımları "Kadına şiddete hayır" temasıyla sahaya çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni kurulan Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Bulgaristan'ın Plovdiv Enko kadın futbol takımıyla "Kadına şiddete hayır" temasıyla dostluk maçında karşılaştı.

25 Kasım Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi Belediye Başkanı Recep Gürkan, iki takım da başarı diledi, takım kaptanlarına çiçek verdi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

25 Kasım'ın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü de olduğunu anımsatan Gürkan, "Edirne'nin ilk profesyonel kadın futbol takımı olan Karaağaç Arda Spor bir dostluk maçı yapacak. Hem kadına şiddetin önlenmesi anlamında bir mesaj vermek için hem de 2022 Edirne yılı kapsamında organize edildi. Edirne özgür kadınların olduğu bir şehir. Kadına şiddetin en az olduğu şehirlerden birisi. Kadınların, bugüne kadar erkek sporu olarak bilinen futbolda da ne kadar başarılı olduklarını hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Karaağaç Arda Spor Kulübü Başkanı Birol Salçın da kadın futbol takımlarının Edirne'de bir ilk olduğunu belirterek, "Enko Futbol Kulübü teklifimizi kırmadı misafirimiz oldular. Dostluk havasında güzel bir ortam var." dedi.

Salçın, karşılaşmanın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde oynanmasının ayrı bir öneminin olduğunu söyledi.

- Sahaya "Kadına yönelik şiddete hayır" pankartıyla çıktılar

Plovdiv Enko Spor Kulübü Teknik Direktörü İlia Kunov da karşılaşmanın iki şehir ve takım arasında yeni dostlukların kurulmasına aracılık edeceğini belirtti.

İki takımın oyuncuları, sahaya ellerinde "Kadına yönelik şiddete hayır" ve "Kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun Edirne'm" yazılı pankartlarla çıktı.

Kadın taraftarlar da futbolculara tribünden destek verdi.

Milli marşların okunmasının ardından sembolik başlama vuruşunu, Gürkan, İl Genel Meclisi üyeleri Çiğdem Gegeoğlu, Melek Uzgör ve Belediye Meclis Üyesi Duygu Şener ile yaptı.

Edirne bölgesi hakemlerinden Yonca Karagöz'ün yönettiği karşılaşmayı konuk takım 4-2 kazandı.

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