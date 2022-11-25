Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü simgeleyen "100. Yıl Anıtı" törenle açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü simgeleyen "100. Yıl Anıtı" törenle açıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, Balkan Savaşları'nda karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabya yanına Edirne Belediyesince heykeltıraş Hüsnü Ertuğ Atlı'ya yaptırılan anıtta, "Meşale tutan genç" ve "Cumhuriyet kadını" heykelleri bulunuyor.

Vali H. Kürşat Kırbıyık, törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin sonsuza kadar özgürlük ve bağımsızlık içerisinde yaşayacağını söyledi.

Edirne'nin kadim bir şehir olduğunu belirten Vali Kırbıyık, "Başınızı ne yöne çevirseniz Türk-İslam medeniyetinin bir unsurunu görebilirsiniz. Adeta bir müze şehir. Bugün de bu müze şehre 100. yıla ait bir damga daha vuruluyor." dedi.

Kırbıyık, geçmişten alınacak derslerle geleceğe özgüvenli şekilde ilerlenmesi gerektiğini ifade etti.

Anıtın kente hayırlı olmasını dileyen Kırbıyık, "Bu anıta baktıkça bu coğrafyada var olacaksak her zaman güçlü olmak zorunda olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Bu anıta baktıkça Türk-İslam medeniyeti devam etsin istiyorsak birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini bize hatırlatması lazım. İlerlemek için çok çalışmamız gerektiğini bu anıtın bize vurguladığını değerlendiriyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan ise kentlerin tıpkı insanlar gibi hafızaları olduğunu dile getirdi.

Kentlerdeki anıt eserlerin geçmişle geleceği birbirine bağladığını anlatan Gürkan, "Yüz yıllar önemlidir. Bu yüz yılı, gelecek kuşaklara kentin geçmişiyle ilgili bilgiler vermek, anımsatmalar yapmak, kentin hafızasında yer tutmasını sağlamak için yaptırdık. Bu tür anıt eserlere her şehrin ihtiyacı vardır. Anıt, bulunduğu hakim tepe nedeniyle şehrin her tarafından görülebiliyor. Kapıkule Sınır Kapısı ve Yunanistan tarafından da görülmesi bizim tercihimizdeki en önemli etkenlerden oldu." ifadelerini kullandı.

Gürkan, anıtın Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olduğunu, Balkan Savaşları'nda karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabya yanında bulunmasının anlam ifade ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından şehit ve gaziler için dua edildi, ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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