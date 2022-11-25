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EDİRNE (AA) - Keşan'da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan Kent Konseyi ve okul aile birlikleri iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli Müdürü İlhan Saz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, kadına karşı şiddetin insanlık suçu olduğunu belirtti.

Şiddetin önüne geçilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini aktaran Helvacıoğlu, "Bırakın kadınların bir damla kanının dökülmesini, bir damla gözyaşı dökmelerine dahi tolerans göstermemeliyiz. Kadınlarımız hep mutlu olmalıdır." ifadelerini kullandı.

- Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

İpsala CHP Kadın Kolları Başkanı Dilber Aliş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün önemli bir farkındalık günü olduğunu belirtti.

Aliş, parti binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, "Bugün, dünya çapında şiddete karşı dayanışmayı yükseltme, mücadeleyi büyütme ve şiddet nedeniyle yaşamını kaybeden kadınları saygıyla anma günüdür." ifadelerini kullandı.

- İpsala Belediyesi özel forma yaptırdı

İpsala Belediyesi, ilçenin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla İpsalaspor'a forma yaptırdı.

Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, sporun ve sporcuların destekçisi olduklarını belirtti.

İpsalaspor'a başarı dileyen Ünsal, "Bağımsızlığımızın 100. yılına özel İpsala'mızın önemli bir değeri olan İpsalaspor için yaptırdığımız formaları Kulüp Başkanı Deniz Akalın ve yönetimine teslim ettik. 27 Kasım Pazar günü oynanacak liderlik maçında tüm futbolcularımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

- Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Hak-İş Konfederasyonu Edirne Şubesi Kadın Komite Başkanı Hamdiye Şen, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şen, mesajında, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maalesef kadına yönelik şiddetin devam ettiğini ifade eden Şen şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanmaktayız. Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz.



İçişleri Bakanlığımız tarafından yerli ve milli imkanlarla oluşturulan KADES programını 2018'den bu bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın indirmiş ve 248 bin 473 ihbar alınmıştır. Bu çalışmalar sayesinde geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz."

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