Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 şüpheli Edirne'de yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma son 1 haftada, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 14 şüpheliyi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre jandarma, 18 Kasım'dan bu yana yapılan çalışmalarda, Yunanistan'a illegal yollarla kaçmaya çalışan 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 10'unun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 4'ünün PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma ya da yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Çeşitli suçlardan aranan 10'u yabancı uyruklu 72 kişi de yakalandı.

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