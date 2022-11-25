Edirne'de bir kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de bir kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi

AA

Edirne'de bir kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir kargo şubesinde arama yapıldı.

Aramada 16 dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 şüpheli Edirne'de yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 şüpheli Edirne'de ...
Yunanistan´a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi ...
Edirne´de kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne´de kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
(Görüntülü) TÜ&#039;DE &#039;KARA CUMA&#039;YA KARŞI &#039;YEŞİL CUMA&#039; ETKİNLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TÜ'DE 'KARA CUMA'YA KARŞI ...
Edirne'de 565 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 565 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü simgeleyen "100. Yıl Anıtı" törenle açıldı
YEREL HABERLER Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü simgeleyen ...
Türk ve Bulgar kadın futbol takımları "Kadına şiddete hayır" temasıyla sahaya çıktı
YEREL HABERLER Türk ve Bulgar kadın futbol takımları "Kadına şiddete ...
Türk ve Bulgar kadın futbol takımları, kadına şiddete tepki için dostluk maçında karşılaştı
YEREL HABERLER Türk ve Bulgar kadın futbol takımları, kadına şiddete ...
(Görüntülü) EDİRNE&#039;NİN KURTULUŞ KUTLAMALARINDA F-16&#039;LARLA GÖSTERİ UÇUŞU
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'NİN KURTULUŞ KUTLAMALARINDA ...
Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
YEREL HABERLER Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın Türkiye'ye ...
Edirne'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konferansı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" ...
(Görüntülü) EDİRNELİ KADINLARDAN ŞİDDETE KARŞI YÜRÜYÜŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNELİ KADINLARDAN ŞİDDETE KARŞI ...
Edirneli kadınlardan şiddete karşı yürüyüş
YEREL HABERLER Edirneli kadınlardan şiddete karşı yürüyüş
Edirne'de bir evde 300 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir evde 300 gram esrar ve 2 tabanca ele ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenle ...
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ...
Meşhur tava ciğerinde tarifeye uymayan esnafa "kapatma" cezası gelebilir
YEREL HABERLER Meşhur tava ciğerinde tarifeye uymayan esnafa ...
(Görüntülü)EDİRNE&#039;DE CİĞERE TARİFESİZ ZAM YAPAN ESNAFA &#039;KAPAMA&#039; UYARISI
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE'DE CİĞERE TARİFESİZ ZAM YAPAN ...
Edirne'de ciğere tarifesiz zam yapan esnafa 'kapama' uyarısı
YEREL HABERLER Edirne'de ciğere tarifesiz zam yapan esnafa 'kapama' ...
Milli tekvandocu Atakan Gorça, Balkan Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor
YEREL HABERLER Milli tekvandocu Atakan Gorça, Balkan Şampiyonası'nda ...
Edirne'de metruk ahşap bina yandı
YEREL HABERLER Edirne'de metruk ahşap bina yandı
Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Çetin'den israfın önlenmesi çağrısı:
YEREL HABERLER Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.