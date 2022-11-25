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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir kargo şubesinde arama yapıldı.

Aramada 16 dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.





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