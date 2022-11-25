Edirne'de evde 30 litre etil alkol ile 24 şişe sahte içki ele geçirildi

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EDİNRE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde 30 litre etil alkol ile 24 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada 30 litre etil alkol ile 24 şişe sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.A. gözaltına alındı.









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