Edirne'de bir evde makaron ve uyuşturucu ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir evde makaron (filtreli sigara kağıdı) ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada 22 bin 600 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 9,07 gram esrar, 3 fişek halinde 3 gram esrar ele geçirildi.



Şüpheliler A.A. ve G.K. gözaltına alındı.





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