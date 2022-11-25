Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan, Edirne Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuklarını, Atatürk Kültür Merkezi'nde karşıladı.



Müzik dinletisi ve ikramın ardından resepsiyon kültür merkezinin konservatuvar salonunda devam etti.

Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından şiir dinletisi sunuldu.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, kentin kurtuluşunun 100. yılını onur ve gururla yaşadıklarını söyledi.

Resepsiyonu bu yıl açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi ve Edirne Belediyesi Konservatuvarında düzenlediklerini belirten Gürkan, "Edirne'mizin gerek kamu gerek sivil toplum olarak tüm yöneticilerine Atatürk Kültür Merkezi'ni göstermek istedik. Hem de bu tesisin açıldığı üç aydan beri Edirne'de ne kadar ihtiyaca cevap verdiğini sizlerle paylaşmak istedik." diye konuştu.

Gürkan, konuşmasının ardından 14. kez güreş ağalığı yapan Kırkpınar ağası Seyfettin Selim'e "Fahri Hemşehrilik Beratı" takdim etti.

Selim, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümünde fahri hemşehrilik beratı almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, teşekkür etti.

Resepsiyonda Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Gürkan, 100. Yıl Anıtı'nın yapılmasında emeği geçenlere de teşekkür belgesi verdi.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Haluk Levent konser verdi

Kutlamalar kapsamında Haluk Levent, Saraçlar Caddesi'nde konser verdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzik hayatının Edirne'de başladığını belirten Haluk Levent, uzun yıllar kentte sahne aldığını ve Edirne'yi çok sevdiğini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan, Haluk Levent'e çiçek verdi.



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