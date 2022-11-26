Yağlı Güreş Ligi kurulması fikrine başpehlivanların bakışı olumlu

EDİRNE (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırkpınar'da güreşen başpehlivanlar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in "Yağlı Güreş Ligi kurmak istedikleri" yönündeki açıklamalarını olumlu değerlendirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'ne dün konuk olan Türkiş, gelecek yıl belli sayıda güreşçiden oluşan bir lig düzenlemeyi istediklerini, böylelikle yağlı güreş sezonu boyunca heyecanı yüksek tutmayı arzuladıklarını ifade etmişti.

Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanlarından Recep Kara, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya, Balıkesir, Kocaeli ve Ankara'da kulüplerin olduğunu, lig kurulması durumunda bu sayının artacağını belirtti.

Lig kurulması durumunda kulüplerin marka değerinin öne çıkacağını vurgulayan Kara, "Lig maçları olduğu zaman direkt kulüpler devreye gireceği için, isimleri de ön planda olacak. Mesela piyasa güreşlerinde, kulüplerin isimleri oluyor ama pehlivanın kendi şeceresi, namı daha ön plana çıkıyor. Lig maçları olduğu zaman, kulüp ön plana çıkacak. Kulüp ön plana çıktığı zaman da diğer belediyeler veya özel kulüpler 'Ben de güreş kulübü kuracağım, yağlı güreşlerde yer alacağım' diyebilir. Böyle artısı olur. Kulüp sayısı artarsa sporcunun maaşı, ödülü, lojistik desteği artar. Bu sporu yapan çocuklar, gençler için iyi olur." ifadelerini kullandı.

Başpehlivanlardan İsmail Balaban ise minder güreşinde ligin bulunduğunu ancak bunun yağlı güreşte nasıl sonuç vereceği yönünde bir görüş bildirmenin erken olacağını söyledi.

Ön hazırlıkların bu doğrultuda çok iyi yapılması gerektiğinin altını çizen Balaban, lig kurulmasının daha önce de gündeme geldiğini ancak başarılamadığını dile getirdi.





- Okulu: "Lig kurulması bence iyi olur"





Başpehlivan Orhan Okulu, lig kurulmasının olumlu olabileceğini belirtti.

Lig ve normal güreşlerin üst üste olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Okulu, "Lig kurulacak olması bizim için olumlu. Bakanlığımız onay verirse, ben kişisel olarak kararı destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni lig organizasyonunun normal güreşleri etkilemeyeceğine inandığını anlatan Okulu, lig ile normal güreşlerin aralıklı şekilde yapılabileceğini aktardı.





- Atlı: "Lig için detayların ortaya çıkması gerekiyor"





Başpehlivan Fatih Atlı, hazırlıkları yapılan lig hakkında görüş belirtebilmek için detayların ortaya konulması gerektiğine dikkat çekti.

Yağlı güreş ligi hakkında ayrıntı bilmediğini anlatan Atlı, "Lig için detayların ortaya çıkması gerekiyor. Mevcut turnuvalardan kendimize vakit ayıramıyoruz. Lig nasıl olacak, şartlar ne olacak, ne zaman olacak? Bu bireysel bir spor, takım sporu değil. Yani kimin bölgesi nasıl belirlenecek. Netleşmesi gereken çok ayrıntı var." diye konuştu.





- Balcı: "Lig başladığı anda kulüpleşme olur, transfer olur"





Başpehlivanlardan Serhat Balcı, ligin kurulmasının durgun geçen kış mevsimindeki güreş sezonunun hareketlenmesi açısından önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Güreş camiasında kış sezonunun çok durgun geçtiğini bildiren Balcı, şu görüşlerini paylaştı:

"Yazın zaten güreşlerin çokluğundan yetişemiyoruz. Yaza sığdıramazlar diye düşünüyorum ama kışın sezonun yoğun olmadığı zamanlarda her anlamda yararı olur. Kulüplerimiz çok az. Lig olduğu anda kulüpleşme olur, transfer olur. Katkı sağlar yani. Destekliyorum tabii ki. Lig olsun. Organizasyonları da zorlar, organizasyon tarihlerini de zorlar. Yazın zaten yeteri kadar güreş oluyor. Lig maçları olursa, bu sefer organizasyonlar iptal olacak. Hafta içine koysalar hafta içinin yorgunluğu hafta sonuna yansıyor. Yazın olursa çok mantıklı değil, kışın olduğunda da ne kadar ilgi görür. Nisan ayında bir de ekim ayında konulabilir. O tarihler biraz daha sakin."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.