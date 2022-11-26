Edirne Yeşilay Spor Kulübü antrenörleri judoda Balkan şampiyonu oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne Yeşilay Spor Kulübü antrenörleri Arnavutluk'ta yapılan Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda judo branşında altın madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İhsan Köksoy ve Koray Tozanlı'nın 19-20 Kasım tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan Veteranlar Balkan Şampiyonası'na katıldığı belirtildi.

Yeşilay antrenörleri judo branşında M2 100 kiloda Köksoy ve M3 81 kiloda Tozanlı'nın Balkan şampiyonu olarak altın madalya kazandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Balkan ülkesinden toplam 150 sporcunun katıldığı şampiyonada antrenörlerimiz şampiyon olmuştur. Bayrağımızı gönderde dalgalandırarak, milletimizi onurlandırmışlardır. Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ve Edirne Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence şampiyon antrenörlerimizi Yeşilay Bölge Koordinatörlüğünde ağırlayarak şampiyonadaki başarılarından dolayı tebrik edip, bağımlılıklarla mücadelede vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı teşekkür ettiler."

Yeşilayın 102 yıldır sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla bağımlılıklarla mücadele ettiği belirtilen açıklamada, "Bu amaçla çocuklarımızın gençlerimizin daha zinde ve sağlıklı kalmaları, sosyalleşmeleri ve rekabet edebilme becerisini kazanabilmeleri için Yeşilay Spor Kulüpleri kurmak suretiyle bağımlılıklarla mücadeleye yeni bir boyut kazandırmıştır." ifadeleri kullanıldı.





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